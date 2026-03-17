Los diez años de Festival del Joc, en una muestra

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu inauguró ayer una exposición conmemorativa de los primeros diez años del Festival del Joc del Pirineu. La muestra recorre la trayectoria del evento desde su nacimiento, en el año 2016, hasta la actualidad, y repasa cómo el festival ha convertido la capital del Alt Urgell en la “ciudad del juego de mesa”.

El certamen empezó hace una década como una iniciativa del ayuntamiento de La Seu con la colaboración de Cheap Films, inspirada en modelos como el Festival Dau Barcelona, y que ha conseguido convertirse en un referente lúdico en Catalunya. La exposición detalla la evolución de un festival que en su primera edición acogió 2.500 visitantes en un único edificio, la sala de Sant Domènec, y que actualmente supera los 12.000 participantes distribuidos en 18 edificios y otros 14 espacios exteriores.

Así lo explicó ayer la teniente de alcalde de Promoción Económica, Gemma Tó, que detalló que “en la primera edición ya vimos que el escenario quedaba pequeño y teníamos que ampliarlo”.

La muestra consta de 8 plafones y está instalada en el Espai Ermengol hasta el 26 de marzo.