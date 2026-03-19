El acusado de intentar matar a su pareja en Artesa de Segre: "Estoy muy arrepentido de lo que pasó y me gustaría pedir perdón"

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La Fiscalía y la acusación particular han mantenido la petición de 18 años de prisión por tentativa de asesinato para el hombre acusado de rociar a la pareja con líquido inflamable y prenderle fuego en Artesa de Segre (Noguera), en noviembre de 2022. Lo han hecho este jueves en la Audiencia de Lleida durante la segunda sesión del juicio, que había quedado suspendido el 5 de marzo por la incomparecencia de un testigo. "Estoy muy arrepentido de lo que pasó y me gustaría pedir perdón a quien haya podido hacer daño, especialmente a ella", ha afirmado el procesado en el último turno de palabra. La defensa ha solicitado para el hombre una condena de 5 años de prisión por un delito de lesiones en concurso con un delito de incendio o, subsidiariamente, por tentativa de homicidio.

El juicio se ha reanudado con la declaración, por videoconferencia, del inquilino del piso donde el acusado acudió la madrugada del 28 de noviembre del 2022, después de los hechos. El hombre ha declarado que llegó "todo quemado" y con la ropa ennegrecida, y que le dijo que se había prendido fuego a una cortina con una vela y se echó a la cama "como un muerto". Según el testigo, el procesado había llegado como "un zombi", era incapaz de mantener una conversación y se balanceaba, seguramente porque había tomado drogas, ha opinado. El hombre ha dicho que decidió llamar a los Mossos y que los agentes se lo llevaron detenido.

Las acusaciones mantienen la petición de 18 años de prisión

En el turno de conclusiones definitivas, las acusaciones han mantenido la petición de 18 años de prisión para el hombre por una tentativa de asesinato en concurso con un delito de incendio. Ante las versiones contradictorias que manifestaron el acusado y la víctima al juicio, la fiscal ha insistido en que lo que pasó es que el procesado roció alcohol a la mujer y, al ver que no se encendía, la roció con acetona y le dijo "ahora sí que quemarás". "La intención de él era matarla porque se lo dijo varias veces", ha añadido.

La fiscal ha subrayado que la versión de la víctima no ha cambiado durante todo el proceso judicial y que ella ya manifestó en el lugar de los hechos que era el hombre quien le había prendido fuego. Por el contrario, ha insistido en que el fuego no se origina por una simple "patada" a un tarro de alcohol y que hace falta que alguien lo encienda. Además, la Fiscalía ha destacado que varias vecinas corroboraron que el hombre se quedó impasible en la calle y "con las manos en los bolsillos" a pesar del incendio. "Nadie vio al acusado bajando a la mujer en brazos por las escaleras", ha afirmado.

La fiscal ha señalado que "no se puede aplicar la drogadicción como atenuante" porque, aunque el hombre consumiera cocaína, los forenses no acreditaron que tuviera sus capacidades afectadas. El mismo argumento ha defendido al abogado de la acusación particular, que ha concluido que el hombre "quería quitarle la vida", "sabía qué hacía" y "no colaboró en nada" a la hora de minimizar el impacto del incendio.

La defensa pide 5 años de prisión

Por su parte, la defensa ha recordado que el hombre ha admitido que habría provocado el incendio de forma accidental y que bajó a la mujer en brazos a la calle, pero que no recuerda los hechos porque hacía tres días que consumía alcohol y drogas, según declaró en la primera sesión del juicio. La abogada defensora ha rechazado que el caso pueda considerarse una tentativa de asesinato porque no hubo "alevosía, ensañamiento, preparación, ni premeditación".

Según la defensa, en caso de que el tribunal vea indicios de delito correspondería una pena de 5 años y un día de prisión por un delito de lesiones en concurso con un delito de incendio básico, con los atenuantes de reconocimiento de los hechos y dilaciones indebidas. Subsidiariamente, la defensa ha planteado una condena por tentativa de homicidio en concurso con un delito de incendio. El juicio ha quedado visto para sentencia después del último turno de palabra del acusado.