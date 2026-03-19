El instituto escuela de Oliana estrenará un nuevo ciclo formativo en Transporte y Logística el próximo curso

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El Institut Escola d'Oliana impartirá a partir del curso que viene un ciclo formativo de grado superior en Transporte y Logística. Ofrecerá 15 plazas y se convertirá en el primer centro del Alt Pirineu y Aran que contará con estos estudios, sumándose a una veintena de localidades más de Catalunya. Para la delegada del Govern en las comarcas pirenaicas, Sílvia Romero, representa una oportunidad para poner la FP "en el centro de las políticas educativas, económicas y sociales". La directora de los servicios territoriales del Departamento de Educación en el Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, ha destacado que los estudios llegan en paralelo al proyecto de polígono industrial en Organyà y al de ampliación del de la Seu d'Urgell, entre otros.