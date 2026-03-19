La Casa del Metge reabre como biblioteca

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sudanell ha finalizado la rehabilitación de la antigua Casa del Metge, un edificio municipal que, después de un proceso que comenzó hace dos años, se ha transformado en biblioteca municipal y un espacio polivalente destinado a actividades culturales y sociales. Lo usan las diferentes entidades y asociaciones del pueblo para reuniones, charlas, actividades formativas y otros actos comunitarios, así como espacio de estudio, según indicó el alcalde, Eduard Oró.

La primera fase consistió en la rehabilitación del inmueble histórico para adaptarlo a los nuevos usos municipales, tal como solicitaba el vecindario, indicó el alcalde. Posteriormente, en una segunda fase, se han llevado a cabo intervenciones para ganar eficiencia energética. Han incluido la sustitución de los cierres de puertas y ventanas para mejorar es aislamiento térmico, y la instalación de un sistema de climatización con aerotermia que proporciona calefacción en invierno y aire acondicionado en verano con un consumo energético reducido.

Esta segunda fase ha sido posible gracias a una subvención de 40.000 euros del programa Pree5000, dotado con fondos de la UE y destinado a impulsar la rehabilitación energética de edificios municipales en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. El ayuntamiento apuesta así por reconvertir un edificio, mejorar su eficiencia energética y crear un nuevo espacio de dinamización cultural y social para los habitantes de la localidad, reforzando la vida asociativa y comunitaria del pueblo, explicó Oró.