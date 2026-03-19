Perelló, nueva alcaldesa de Junts en Tàrrega con un pacto que rechaza la cúpula de la CUP

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Rosa Maria Perelló (Junts) es desde ayer la alcaldesa de Tàrrega, un cargo que ya ocupó entre 2011 y 2019. Lo recuperó tras prosperar la moción de censura contra Alba Pijuan (ERC). Salió adelante con 11 votos favorables, los ocho de Junts y los tres de la CUP, ahora socios de gobierno, frente a los seis en contra de ERC y PSC, en minoría desde el verano tras salir del gobierno de los cupaires. Ahora regresan a él en virtud de un pacto que rechaza la cúpula de la formación anticapitalista.

Perelló se declaró “muy feliz” al poder decir “con orgullo, humildad y responsabilidad que volvemos a liderar Tàrrega”. Anunció además que no optará a la reelección en 2027. “Hoy cierro un ciclo, con la suerte de poder terminar mi etapa política en el lugar que más he querido: la alcaldía de Tàrrega”.

La nueva alcaldesa se dirigió a su predecesora: “Señora Pijuan, usted dice que este pacto es antinatura; yo nunca le diré que el suyo fuese un pacto Frankenstein, porque era legítimo. La política consiste precisamente en hacer posibles pactos complejos”. Reconoció que “Junts y la CUP tenemos diferencias, pero también compartimos el amor por esta ciudad y la voluntad de hacerla avanzar. Este acuerdo es un compromiso para trabajar con rigor, honestidad y ambición por Tàrrega”.

ERC no son los únicos que critican el pacto de Junts y la CUP, partidos en extremos opuestos del arco político. El secretariado nacional de la formación anticapitalista lo desautorizó al afirmar que “no lo avaló ni el secretariado nacional ni la mesa nacional, principales órganos de decisión de la organización”.

Por su parte, Pijuan defendió haber actuado con “coherencia y responsabilidad”. Justificó que no aceptara municipalizar el agua, algo que motivó fricciones con la CUP, porque “un informe externo determinó que era la alternativa más cara”. Añadió que presentar una cuestión de confianza al no aprobar el presupuesto “era una decisión arriesgada, pero la más coherente con nuestra manera de actuar, siempre pensando en mejorar y transformar Tàrrega”. Tras no superarla, Junts y la CUP presentaron la moción de censura.

Laia Recasens (CUP) afirmó que “hemos llegado hasta aquí por falta de diálogo y de voluntad de construir consensos por parte de Alba Pijuan”. Defendió que el pacto con Junts “es fruto de un ejercicio de responsabilidad, compromiso y mirada local y transformadora, tras hablar, escuchar y ceder para encontrar acuerdos”. Añadió que “implica políticas transformadoras que sitúan las necesidades ciudadanas en el centro”.

Finalmente, Laura Tejero (PSC) dijo haber actuado “con responsabilidad y al lado de la ciudadanía”.

Cinco censuras en Lleida desde las elecciones municipales

La censura de Tàrrega es la quinta en Lleida desde las municipales de 2023. La última tuvo lugar el pasado septiembre en La Floresta, y también entonces Junts relevó a ERC en la alcaldía. En Ribera d’Ondara ha habido dos: la primera desbancó en marzo de 2024 a Francesc Sabanés (PSC), en favor de ediles independientes que se desvincularon de Esquerra y el único concejal de Aliança Catalana. La segunda devolvió la alcaldía a Sabanés en diciembre del mismo año. Entre estas dos tuvo lugar, en julio de 2024, la moción de Puigverd de Lleida que destituyó a Josep Solsona en favor de Úrsula Barrufet, ambos de Junts (si bien Solsona estaba suspendido de militancia).

El presupuesto para 2026, la prioridad del nuevo gobierno

Perelló explicó que “el nuevo gobierno trabajará lo más rápido posible para disponer del presupuesto de 2026 cuanto antes”, algo que supondrá “un gran esfuerzo”. En este sentido, reconoció que “ya hace días que hemos empezado a definir los puntos que queremos cambiar, entre los que se incluyen una parte de las inversiones y otra de la gestión”.Entre los puntos clave del pacto entre Junts y la CUP figuran una partida presupuestaria de más de medio millón de euros destinada a vivienda, la contratación de un nuevo estudio sobre la futura gestión del agua de la ciudad y el inicio de las conversaciones para la municipalización del Teatre Ateneu.