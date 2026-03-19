Una treintena de expositores en la Fira de l’Oli i la Pedra, que estrena jornadas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las jornadas técnicas del viernes 27 son la principal novedad de la XXIII edición de la Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa, que cierra el ciclo de ferias dedicadas al aceite que comenzaron a finales de octubre de 2025 en La Granadella. Según el alcalde, Josep Maria Tarragó, tratarán sobre los paisajes singulares de Ponent a través del aceite de oliva, la riqueza de los suelos de Les Garrigues y los nuevos regadíos y paisajes de la comarca. Esta feria combina la producción de aceite con el trabajo en piedra de los canteros de la población, que han trabajado para construir la Sagrada Familia de Barcelona y también para restaurar elementos arquitectónicos del monasterio de Poblet, el de Vallbona de Les Monges o la Seu Vella. De hecho, hay programadas varias visitas a las canteras. También se harán demostraciones de trabajos de cantería y podrán participar en los talleres manuales todos los que lo soliciten.

Participarán una treintena de paradas y expositores y se habilitarán dos carpas, una de ellas para comidas populares que garantizan la actividad en caso de mal tiempo. Hasta la XIX edición, la feria se celebraba solo el domingo. La organización consideró ampliarla al fin de semana al aumentar el número de visitantes.