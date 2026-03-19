Vuelca un coche en el centro de Tàrrega sin causar heridos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un coche volcó ayer por la mañana en la avenida de Balaguer de Tàrrega. Sobre las 9:00 horas, la conductora –única ocupante del vehículo– perdió el control en una curva, tocó un bordillo y el coche volcó lateralmente, quedando en medio de la calzada. La mujer resultó ilesa. La Policía Local de Tàrrega cortó la calzada por seguridad hasta que una grúa retiró el vehículo siniestrado. La vía quedó reabierta poco después sin más incidencias.