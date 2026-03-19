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EMERGENCIAS

Vuelca un coche en el centro de Tàrrega sin causar heridos

El accidente se produjo en la avenida de Balaguer. - LAIA PEDRÓS

El accidente se produjo en la avenida de Balaguer. - LAIA PEDRÓS

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Laia Pedrós

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Un coche volcó ayer por la mañana en la avenida de Balaguer de Tàrrega. Sobre las 9:00 horas, la conductora –única ocupante del vehículo– perdió el control en una curva, tocó un bordillo y el coche volcó lateralmente, quedando en medio de la calzada. La mujer resultó ilesa. La Policía Local de Tàrrega cortó la calzada por seguridad hasta que una grúa retiró el vehículo siniestrado. La vía quedó reabierta poco después sin más incidencias.

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