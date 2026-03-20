Nuevas imágenes de los tres osos en Tavascan
Nuevas imágenes documentan el paso de una osa y sus dos cachorros por Tavascan, en el término municipal de Lladorre, después de que una excursionista consiguiera filmarlos a distancia el lunes pasado.
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