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Nuevas imágenes de los tres osos en Tavascan

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Nuevas imágenes documentan el paso de una osa y sus dos cachorros por Tavascan, en el término municipal de Lladorre, después de que una excursionista consiguiera filmarlos a distancia el lunes pasado.

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