Protegen zonas por riesgo de fuego en el Alt Urgell

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Varios municipios del Alt Urgell han endurecido este verano el acceso a espacios naturales como pozas y rieras que atraen a un gran número de bañistas, en un contexto de días de calor intenso y alto riesgo de incendio forestal. Bassella y Coll de Nargó han regulado vía decreto municipal el acceso a la Ribera Salada y a los ríos Sellent y Valldarques, respectivamente, apoyándose en las directrices del Plan Alfa de los Agentes Rurales. Organyà, en cambio, ha restringido el acceso a Les Basses de Fontanet y en la zona recreativa de la Font de Bordanera a instancias de los Rurales, sin que exista ni un nivel de riesgo que lo exija ni un decreto municipal que lo ampare. Justifican las medidas para evitar accidentes y actos incívicos y lamentan el abandono de basura y colillas, que agravan el peligro.