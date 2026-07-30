Más de 6 millones para renovar la gestión del Segarra-Garrigues

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Aigües Ter Llobregat, que en la actualidad es la responsable del canal principal del Segarra-Garrigues, el pantano de L'Albagés, en la cola de la conducción, y la captación en el embalse de Rialb, ha licitado la gestión de estas infraestructuras por un importe que ronda los 6,2 millones de euros por un plazo de tres años prorrogables a otros dos más, con lo que el montante aumentaría a más de 9 millones, según indicaron fuentes de la empresa pública. En la actualidad, se encarga de esta prestación la UTE integrada por Acsa Obres e Infraestructures SAU y Control i Geologia SA, pero el contrato acaba a finales de este 2026, indicaron las mismas fuentes.

La principal función del gestor es suministrar adecuadamente los volúmenes de agua solicitados por los usuarios del riego y el suministro a la población en cualquiera de las tomas o balsas de agua delimitadas a lo largo del Segarra-Garrigues y la presa del L’Albagés. También garantizar que las infraestructuras estén en todo momento operativas y garantizar la fabricación de equipos iguales a los instalados por las empresas adjudicatarias de las obras en caso de averías. Además, ha de procurar una adecuada conservación de las condiciones de seguridad, funcionalidad, limpieza e higiene del conjunto de las instalaciones. Por otra parte, también se han de cumplir y observar las prescripciones en material medioambiental dispuestas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2010 y cumplir las instrucciones de los organismos superiores competentes como son la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas y el plazo de admisión finalizará el 14 de septiembre de este año para que la nueva firma pueda comenzar su trabajo a primeros de 2027 con garantías suficientes.

Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) se encarga, por su parte, de la gestión de la red secundaria del canal.