Sin acuerdo con REE por la línea de alta tensión

Los ayuntamientos de Aitona, Montoliu de Lleida, Massalcoreig, Sudanell, Albatàrrec, Torres de Segre y Seròs mantuvieron una reunión con los afectados por el proyecto de la línea eléctrica de alta tensión entre Peñalba y Lleida para informar del estado de las negociaciones con Red Eléctrica de España (REE). Se confirmó que la firma no acepta incrementar las indemnizaciones ofrecidas a los propietarios, al argumentar que, como empresa pública, está condicionada por la financiación fijada por el ministerio.

La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, explicó que REE ha planteado firmar convenios con ayuntamientos para compensar económicamente a los municipios por cada km de ocupación del término, fondos que deberán destinarse a proyectos de interés local.

El alcalde de Albatàrrec, Jaume Sanuy, aseguró que la mayoría de afectados de su municipio no están dispuestos a firmar al considerar insuficientes las indemnizaciones. En Albatàrrec hay alrededor de 60 afectados y el proyecto contempla la instalación de 24 torres en el municipio. Se expusieron dos alternativas: aceptar el acuerdo actual o esperar la fijación del justiprecio. Los asistentes reclamaron garantías por posibles daños durante las obras. Los ayuntamientos remitirán a REE las nuevas demandas y convocarán encuentros en cada pueblo para que sean los afectados quienes decidan los próximos pasos a seguir.