Castelldans alegará al Plater para desencallar su central solar de 105 hectáreas: “está todo encallado, no contestan. Parece que no interesa”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

En Castelldans hay proyectados 6 parques solares que sobre el papel ocupan 142 hectáreas y suman 65 MW (megawatios, miles de kW) de potencia. El problema, para el ayuntamiento y buena parte de los vecinos, es que no hay manera de que el mayor pase del papel al monte. “Nosotros lo que queremos es el parque grande, arriba en el secano”, sostiene el alcalde, Conrad Llovera, quien critica que “está todo encallado, no contestan. Presentamos papeles y no responden. Parece que no interesa”.

El parque de arriba son, en realidad, dos que se llaman Galera Solar y que, promovidos por la empresa madrileña Ignis, desplegarían una potencia de 47,16 MW en una zona de 105 ha. El proyecto ya acumula seis años de tramitación.

A ese proyecto se le suman otros 4: Mas Roig (12,5 ha y 5,4 MW), Mas Roig I (9,4 y 4,95), Castelldans Solar 1 (12,0 y 7,5) y Vilella&Farias (0,3 y 0,12), varios de los cuales se encuentran ya en funcionamiento. El primero de ellos prevé incorporar una instalación de baterías de 4,47 MW de potencia cuya autorización acaba de sacar a consulta pública la conselleria de Territorio de la Generalitat.

“Esos proyectos, sobre todo el grande, le supondrían al ayuntamiento unos ingresos de 150.000 € al año. Eso es casi el 8% del presupuesto, y queremos dedicarlo a temas sociales y de servicios”, explica Llovera. “No tenemos ingresos extra -añade-, y disponemos de guardería, de piscinas y de servicios para los mayores; tenemos de todo pero hemos de pagarlo del bolsillo del ayuntamiento. Esos ingresos nos permitirían trabajar mucho mejor”.

En este escenario, Castelldans va a presentar alegaciones al Plater, el plan de despliegue de energías renovables de la Generalitat, pero no para rechazarlo como en la mayoría de los municipios de Lleida sino para pedir mayor intensidad.

“Vamos a presentar una corrección para que pongan las placas donde pedimos que las pongan, en la zona de arriba, en el secano”, explica. “Esa zona está ahora como posible ubicación y queremos que sea del máximo interés”, añade.

Llovera, por último, plantea la paradójica posición de Castelldans cuando la corriente mayoritaria de opinión entre los municipios es de rechazo al Plater. “Todo el mundo se queda, nadie quiere las placas y a nosotros que las queremos no nos las ponen. Por ahí van a ser todo problemas cuando aquí les aplaudiríamos”, señala.

Por otro lado, la Comunitat de Les Garrigues Altes y los ocho municipios de su plan sectorial (Bellaguarda, Bovera, El Cogul, El Soleràs, Els Torms, Granyena de Les Garrigues, Juncosa y La Granadella) han presentado de manera coordinada alegaciones al Plater para reclamar “una planificación energética más equilibrada, respetuosa con el territorio y compatible con el desarrollo rural”.