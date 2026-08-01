DNI, pasaportes y tarjetas de extranjeros las tardes de agosto

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La Unidad de Expedición del DNI, pasaporte y Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) de la comisaría de la Policía Nacional en Lleida ampliará el horario de atención a la ciudadanía durante todo el agosto, abriendo la oficina también por las tardes, como hace el resto del año. Así lo anunció el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, tras la reunión con la comisaria jefa, Pilar Callejero. Es la primera vez que la oficina de expedición de documentación abrirá por las tardes. El horario es de 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 19.30 horas. “La iniciativa responde a la voluntad de dar respuesta a la demanda por la expedición y renovación de DNI y pasaporte, pero también en previsión de un incremento de demanda en la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros derivada del proceso de regularización extraordinaria de personas migradas”, afirmó el subdelegado. En el primer semestre de este año se han tramitado 26.404 DNI en Lleida, Les y La Seu d'Urgell, una cifra superior a los 22.389 DNI del mismo período de 2025.