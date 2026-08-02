Transporte para los vecinos con movilidad reducida a Les Borges Blanques

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de les Borges Blanques estrena mañana lunes un nuevo servicio de transporte a la demanda que se ofrece a través de la cooperativa La Sempreviva para personas con movilidad reducida, según explicó el alcalde, Josep Ramon Farran. Para asegurar el buen inicio de la nueva prestación y poder ajustar su funcionamiento en los primeros días, durante la primera semana se atenderá exclusivamente a las personas usuarias derivadas o prescritas por el Centro de Asistencia Primaria (NINGUNO) en horario de 7.45 a 9.15 de la mañana. El principal objetivo del ayuntamiento es poder dimensionar esta prestación adecuadamente y garantizar una atención de calidad antes de incorporar nuevos trayectos y prestaciones de cara a la implantación gradual entre las personas con problemas para desplazarse que lo necesiten.

Según Farran, en función de la evolución durante esta primera semana se podrán establecer los horarios de acompañamiento y de recogida de los usuarios que se hará en las piscinas municipales. En principio, sólo es para personas con movilidad reducida acreditada. Para la prestación del servicio se contará con un vehículo con capacidad para cuatro personas y un conductor que las trasladará hasta el centro de salud de la capital para que puedan ser tratadas y ser pasados consultas con los médicos. El lunes se pondrá en marcha una primera ruta y, si el funcionamiento de la iniciativa tiene demanda, no se descarta añadir alguna ruta más en función de las personas acreditadas que reclamen este servicio. El consistorio quiere facilitar el acceso a los vecinos y vecinas con dificultades para desplazarse, sobre todo, en el caso que necesiten atención sanitaria y no dispongan de mediados de locomoción. Les Borges Blanques pretende suprimir todo tipo de barreras y dar accesibilidad de los servicios que son más vitales a todos los vecinos y vecinas, indicó el primer edil.