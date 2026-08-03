La música vuelve a conquistar Cal Prim de Verdú

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

A veces, incluso los mismos organizadores —como se puede ver en el cartel de la entrada— se preguntan cómo un ciclo como este puede reunir cada verano a músicos de tanto nivel y atraer a tanto público. La respuesta, en realidad, no tiene nada de mágico: es un proyecto familiar hecho con amor, constancia y muchas ganas. Este verano, el ciclo de conciertos de Cal Prim celebra su 15 edición totalmente consolidado en Verdú, de hecho se ha convertido en parada obligatoria para muchos. La iniciativa está impulsada por la familia de Eduard Boleda y la asociación cultural Xercavins, con la complicidad de los músicos y de las bodegas de la zona, y se ha convertido en una de las citas musicales más esperadas de las noches de verano en la Vall del Corb.

En total, el programa reúne 16 conciertos que empezaron el pasado 3 de julio y se alargarán hasta el 10 de agosto, en una propuesta que combina calidad artística, cercanía y un entorno singular. La música vuelve así a llenar Cal Prim, la histórica mansión señorial donde reside actualmente la familia de Eduard Boleda y que fue propiedad de los antepasados del general Prim. Esta edición ha vuelto a demostrar la buena salud del ciclo, con conciertos que han colgado el cartel de completísimo, como los de Dan Peralbo i El Comboi y Prim’semble 2026. El pasado sábado fue el turno de Los gatos de Valmont, mientras que este semana culminará la 15 edición del ciclo con tres actuaciones más. Todos los conciertos funcionan con taquilla inversa, un modelo de pago en el que los asistentes deciden cuánto pagar por un evento después de haberlo disfrutado.

Una vez más, Cal Prim confirma que no hace falta ningún truco para explicar su éxito: bastan una idea bien trabajada, una gran complicidad colectiva y el empeño de mantener viva una propuesta cultural con personalidad propia.