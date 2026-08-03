Tres heridos en un accidente en Torregrossa y un atropellado en Lleida

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Tres personas, entre ellas, dos menores de edad, resultaron heridos la madrugada de ayer después de sufrir un accidente en la carretera LV-2001, a la altura de Torregrossa. Los hechos tuvieron lugar a las 4.42 horas de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban chocó con una señal ubicada al margen de la vía. Los Bomberos de la Generalitat acudieron al lugar con dos dotaciones y ayudaron a excarcelar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el turismo. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a los afectados y los trasladó al hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado de diversa consideración y uno de los menores en estado grave.

Paralelamente, durante el mediodía de ayer (sobre las 14.57) tuvo lugar un atropello en Lleida ciudad, a la altura del número 61 de la avenida Llibertat. Fuentes municipales confirmaron que un turismo dio un golpe a un transeúnte y después se dio a la fuga. El afectado rechazó recibir asistencia médica.

Previamente, alrededor de la 13.00, en la calle Pere Cavasèquia tuvo lugar un accidente leve entre un coche y una moto. Minutos después, en la calle Mariola sucedió otro choque entre dos vehículos, uno de ellos, una motocicleta cuyo conductor fue trasladado al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Lleida en estado leve.

Entretanto, un turismo chocó contra una farola ayer a las 15.15 horas mientras circulaba por la carretera N-230, en el punto kilométrico 15,1 (a la altura de Alguaire). El Sistema d’Emergències Mèdiques atendió al conductor, que presentaba heridas leves y finalmente fue dado de alta in situ.