Marchas multitudinarias en todo el Estado y la CEOE habla de “fracaso”

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La huelga general para reclamar el derecho a una vivienda digna y unos mejores salarios movilizó ayer a cientos de miles de personas en toda España a pesar de las fuertes lluvias que dejó la borrasca ‘Charles’ en varios puntos del Estado, y que incluso obligó a suspender algunas marchas en Andalucía. Era la primera huelga general convocada por CCOO y UGT desde 2012 —en esta ocasión fue a instancias del Sindicato de Inquilinas— y la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central.

Su celebración, anunciada el mismo día que falleció Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada poco antes en Madrid, tuvo lugar a dos días del inicio de la campaña electoral y un día antes de que el Congreso vote de nuevo los dos decretos leyes de vivienda que forzaron el adelanto electoral. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, hablaron de “éxito”, e incluso afirmaron que el seguimiento “fue más amplio de lo esperado”. En cambio, las patronales CEOE y Cepyme calificaron de “fracaso” la convocatoria, ya que, de acuerdo con sus datos, se desarrolló con un seguimiento “de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial”. Asimismo, ambas instituciones condenaron que el Gobierno central “haya alentado a secundar esta huelga”.

Las principales movilizaciones se produjeron en grandes ciudades como Madrid, València, Bilbao o Málaga, en las que también hubo un recuerdo para Maricarmen y se lanzaron consignas contra el rentismo. También se hicieron llamadas a poder acceder a una vivienda digna, que el pago del alquiler no suponga la práctica totalidad del salario e, incluso, a hacer una huelga de alquileres: “A los rentistas les queremos preguntar cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar”, cantaron miles de manifestantes. También se vieron diferentes pancartas con formas de casas para protestar por el alto precio de la vivienda y otras que reivindicaban las pensiones y la educación pública.

Los paraguas, protagonistas del día Los paraguas fueron protagonistas en la jornada por culpa de la borrasca ‘Charles’, que dejó fuertes lluvias e, incluso, obligó a desconvocar las movilizaciones en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. No obstante, no consiguieron suspenderlas en ciudades como Bilbao, Murcia, Palma de Mallorca, Santiago, Logroño, Granada, Oviedo o Zaragoza, con miles de personas.

Artefacto explosivo en la sede de UGT en Vigo UGT-Galicia denunció un ataque con un artefacto explosivo en su sede en Vigo, y lo atribuyó al “clima de polarización y odio que están imponiendo algunas organizaciones creando un caldo de cultivo peligroso”. El estallido provocó un boquete en la puerta de entrada.

Más de 50 detenidos en toda España La huelga general dejó 53 detenidos y 1.044 incidencias en toda España, según los datos del ministerio del Interior hasta las 20.00 horas. Quince arrestos tuvieron lugar en Madrid, mientras que en Andalucía hubo 11, siete en la Comunitat Valenciana, dos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña. El resto de detenciones fueron practicadas por los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.

Canal Sur se va a “negro” siete horas La emisión de Canal Sur Televisión sumó ayer dos cortes de alrededor de siete horas de interrupción a lo largo de la huelga. La cadena permaneció con la pantalla en “negro” desde las 08,20 horas hasta las 13,20 horas. El segundo corte se produjo pasadas las 18.00 horas y se reanudó sobre las 20.00 horas. Mientras, un piquete irrumpió en el centro de RTVE Barcelona, en el plató del programa Cafè d’idees de Gemma Nierga.