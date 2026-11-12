PARO
Marchas multitudinarias en todo el Estado y la CEOE habla de “fracaso”
La primera huelga general desde 2012 superó las expectativas previstas, según los CCOO y UGT. Las protestas recuerdan a Maricarmen y cargan contra el rentismo
La huelga general para reclamar el derecho a una vivienda digna y unos mejores salarios movilizó ayer a cientos de miles de personas en toda España a pesar de las fuertes lluvias que dejó la borrasca ‘Charles’ en varios puntos del Estado, y que incluso obligó a suspender algunas marchas en Andalucía. Era la primera huelga general convocada por CCOO y UGT desde 2012 —en esta ocasión fue a instancias del Sindicato de Inquilinas— y la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central.
Su celebración, anunciada el mismo día que falleció Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada poco antes en Madrid, tuvo lugar a dos días del inicio de la campaña electoral y un día antes de que el Congreso vote de nuevo los dos decretos leyes de vivienda que forzaron el adelanto electoral. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, hablaron de “éxito”, e incluso afirmaron que el seguimiento “fue más amplio de lo esperado”. En cambio, las patronales CEOE y Cepyme calificaron de “fracaso” la convocatoria, ya que, de acuerdo con sus datos, se desarrolló con un seguimiento “de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial”. Asimismo, ambas instituciones condenaron que el Gobierno central “haya alentado a secundar esta huelga”.
Las principales movilizaciones se produjeron en grandes ciudades como Madrid, València, Bilbao o Málaga, en las que también hubo un recuerdo para Maricarmen y se lanzaron consignas contra el rentismo. También se hicieron llamadas a poder acceder a una vivienda digna, que el pago del alquiler no suponga la práctica totalidad del salario e, incluso, a hacer una huelga de alquileres: “A los rentistas les queremos preguntar cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar”, cantaron miles de manifestantes. También se vieron diferentes pancartas con formas de casas para protestar por el alto precio de la vivienda y otras que reivindicaban las pensiones y la educación pública.