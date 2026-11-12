Masiva movilización de Barcelona, que acaba con disturbios y cargas

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Unas 55.000 personas llenaron ayer el Passeig de Gràcia de Barcelona en la manifestación unitaria de la huelga general por la vivienda, según datos de la Guardia Urbana. Dividida en diferentes bloques, participaron el Sindicat de Llogaters, UGT, CCOO, CGT, la Confederación Sindicat d'Habitage de Catalunya, la Intersindical, la IAC, COS, así como PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Los manifestantes, 400.000 según el Sindicat de Llogaters, llegaron desde las diferentes puntos de la ciudad en distintas columnas, como la que cortó la avenida Diagonal con más de 3.000 personas. Bajo el lema Viure ens costa la vida, los participantes celebraron el éxito del paro general y reclamaron la regulación del mercado de la vivienda para que deje de ser un bien para la especulación. En las pancartas se pudieron leer lemas como Tenim les claus de tots els vostres pisos, una de las principales, Per una vida digna: sindicalisme nacional i de classe, Viure, no sobreviure. Contra el rendisme, la patronal i els seus governs, Ni gent sense cases, ni cases sense gent o Abaixem els lloguers. La manifestación llegó a plaza Catalunya, aunque, según la organización, el volumen de personas fue tan grande que muchos no pudieron moverse de los Jardinets de Gràcia.

Una vez concluida la marcha, un grupo de manifestantes quemaron contenedores y mobiliario urbano en el entorno de plaza Catalunya como la calle Pelai, la Ronda Universitat, la plaza Urquinaona o la Ronda Sant Pere. Los Mossos hicieron varias cargas contra los grupos que provocaron altercados en la calle Balmes. Encapuchados lanzaron pirotecnia y objetos contra la línea policial y rompieron varios escaparates de comercios y establecimientos del paseo de Gràcia y de Gran Via, como fue el caso de la tienda de Appel.

Al final, hubo 50 detenidos a raíz de los altercados posteriores a la manifestación por la huelga general en el centro de la ciudad, según informó el alcalde, Jaume Collboni, que dijo que entre seis y diez establecimientos sufrieron destrozos y que el ayuntamiento se personará contra los arrestados. De madrugada ya hubo un detenido por quemar contenedores en piquetes informativos y una veintena por atentado a los agentes de la autoridad.