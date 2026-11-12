Reabren a la circulación la carretera de L’Espluga mientras la construyen

Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

La carretera que une L’Espluga Calba y Fulleda vuelve a ser transitable desde hace un poco más de una semana aunque todavía continuán las obras de renovación de todo el tramo. La diputación de Lleida, titular de la vía, ha confirmado que se puede transitar con precaución. La nueva plataforma del recorrido ya está trazada, pero la calzada aún no está asfaltada y por ahora consta de una base sólida de tierra y cemento. Por la naturaleza de los trabajos que faltan por efectuar, hay la posibilidad de que haya cortes puntuales de más de media hora durante la jornada laboral.

La carretera fue cortada el 15 de junio y la previsión inicial era hasta el día 30 de septiembre. Finalmente el corte se prolongó hasta el pasado 2 de noviembre. Durante estos meses las labores ejecutadas han sido principalmente el trazado de la nueva vía y la construcción de la base. Sin embargo, la carretera nunca llegó a cerrarse completamente, puesto que se permitió el paso de vehículos agrícolas para garantizar las tareas del campo y algunos vecinos informan que fuera del horario de labores también usaban la carretera. La corporación provincial asegura que su prioridad era evitar el corte, pero la magnitud de las obras no garantizaba unos mínimos de seguridad para los conductores. Ahora con la seguridad restablecida, recupera la circulación y la finalización de la obra aseguran que está prevista entre finales de 2026 y principios de 2027, incluidos los trabajos de pintura y señalización. Por su parte, responsables de las obras aseguraron que el asfaltado estará terminado a finales de este mes de noviembre. Entre los detalles de la obra figura la utilización de una técnica constructiva que combina tierra y cemento, compactados con agua para crear una base resistente sobre la que posteriormente se coloca el asfalto. Los trabajos también incluyen la instalación de fibra óptica entre los dos municipios en el arcén de la carretera y la mejora de los desagües en toda la vía.

Fulleda es el pueblo más afectado por estas obras de acondicionamiento, puesto que la carretera cruza la trama urbana. Su alcalde, Jordi Arbós, explica que se construirá una acera entre la parada del autobús y el cementerio, lo que contribuirá a mejorar la urbanización de este tramo. El alcalde considera que el balance de la actuación será positivo. “Si queda un 99% mejor de lo que estaba, podemos convivir con el 1% peor”, señala. En Fulleda la carretera tiene un giro cerrado con mala visibilidad y además el ancho entre casas es escaso y podría ser un problema si se encuentran el bus escolar y el camión de los residuos. Por eso, el consistorio prevé solicitar la instalación de un semáforo para dar paso alternativo una vez terminadas las obras. La intervención renueva una carretera con más de 60 años de antigüedad y cuya mejora, según explica Eduard Ortega, concejal de Medio Ambiente de L’Espluga Calba, se reclama desde hace aproximadamente tres décadas por los dos consistorios. Se trata, además, del último tramo que quedaba pendiente de acondicionar en el recorrido entre Les Borges Blanques y Tarrés. Ortega destaca la transformación de la vía y la califica de “espectacular”.