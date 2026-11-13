El Gobierno propone que Lleida exporte más energía hacia el litoral

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó ayer ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados, donde compareció para presentar su proyecto de Planificación de la red de transporte de electricidad para 2030, el panorama que su ministerio lleva unos meses esbozando mediante trazos que publica en el BOE: el papel de Lleida en el mapa energético estatal (y en el de país) va a ser el de un agente exportador, especialmente al litoral mediterráneo, cuyas transferencias van a crecer con el despliegue de las renovables y el aumento de potencia de las centrales reversibles del Pirineo.

El sistema eléctrico de Lleida exportó el año pasado más de 1.300 GWH (gigavatios, millones de kw) tras un consumo de 2.663 en la demarcación frente a una generación de 3.995. Equivale al consumo anual de 400.000 hogares.

La presentación que entregó a los grupos parlamentarios Aegesen, que cifró en 17.142 millones de euros las inversiones incluidas en el plan, plantea la construcción de una nueva LAT (Línea de Alta Tensión, de 220 kv) entre La Pobla de Segur y Barcelona y otra entre Lleida ciudad y Tarragona.

La segunda, de la que ya hay algunas actuaciones en marcha, tiene como objetivo trasvasar a la zona sur del litoral catalán la producción de energía solar y eólica del sur de Lleida y la del área central de Aragón.

La primera, el corredor del Pirineo a Barcelona, que se completa con la renovación de los transformadores en la subestación de Isona y su ampliación “para conexión de generación y almacenamiento” y mejoras de menor entidad y similar objetivo en La Pobla, tiene relación con dos ámbitos de producción energética. Uno es el hidroeléctrico, con la previsión de ampliar la central reversible de Estany-Gento en el horizonte 2030 y los primeros trámites para hacerlo en la de Moralets. El otro es el de las renovables, con la subestación y la línea pallaresas como canales para transportar hacia el mar parte de la generación de Huesca.

Las previsiones se completan con actuaciones para aumentar la capacidad de mover energía en subestaciones de la Segarra y Les Garrigues.