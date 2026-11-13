Lladurs ultima las obras de rehabilitación del castillo

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

Lladurs está ultimando la última fase de rehabilitación del castillo y la iglesia de Sant Martí ubicada junto a la fortificación medieval. Según el alcalde, Daniel Rovira, con esta actuación acaba la obra constructiva, aunque quedarán pendientes los equipamientos y recuperar parte de los exteriores de la cara este. En la actualidad, el inmueble acoge el Centre Astronómic del Solsonès en la torre del castillo, y también se utiliza como centro sociocultural. Según Rovira, la intención es que el conjunto, de más de 2.000 m2, sea el eje dinamizador cultural del municipio, tanto para exposiciones como para encuentros, conciertos y conferencias. También como elemento del patrimonio histórico visitable de interés turístico.

En la presente fase se finalizará la recuperación interior y exterior del templo, de origen románico, destacando elementos de la iglesia primitiva. También se recupera el patio exterior que une la iglesia con el castillo. En cuanto a la fortificación se trabaja en los muros exteriores de la zona sur y oeste. En anteriores fases se actuó en la torre y la parte del interior del inmueble. El castillo de Lladurs está documentado en el año 1000. Desde 1988 es Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

El presupuesto de esta octava fase de rehabilitación de la fortificación y la iglesia es de 200.367 euros, con ayudas de la Diputación de Lleida y del departamento de Cultura de la Generalitat.