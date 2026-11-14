Sólo 4 de cada 10 trenes de Renfe fueron puntuales en Lleida en octubre

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Los usuarios de los trenes convencionales operados por Renfe con origen y destino en Lleida volvieron a sufrir en octubre el mal funcionamiento de los servicios de Cercanías (RL3 y RL4) y de Regionals (R13 y R14), ya que sólo el 40% de los convoyes de estas líneas fueron puntuales. Así lo indica un informe publicado ayer por la plataforma independiente Transporta'm, que informa en tiempo real sobre las incidencias del servicio según datos oficiales de la operadora.

El RL4 (Lleida-Manresa) fue la que peor funcionó el mes pasado, ya que sólo el 22,3% de los trenes llegó a su hora y se acumuló un retraso medio de 15,2 minutos. En el mismo periodo hubo también ocho cancelaciones. En el caso del RL3 (Lleida-Cervera), mientras tanto, la puntualidad ascendió hasta el 54,5%, pero el 12,6% de los convoyes se retrasó más de un cuarto de hora.

Por otra parte, al R13 y el R14 –sólo incluyen el tramo Lleida-las Borges desde julio–, la puntualidad fue del 47% y del 35% respectivamente, según las mismas fuentes. Los retrasos medios en los dos casos, también fueron de 15,2 minutos en el caso del R13 y de 18,3 en el caso del R14.