Adif repara cable y estaciones de la línea a la costa tras los incendios provocados por robos

Publicado por REDACCIÓN ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Adif trabaja para recuperar la línea que conecta Lleida con la costa de Tarragona, gravemente dañada por los robos de cable que provocaron sendos incendios en la infraestructura del 22 de junio en Montblanc y el del 20 de julio en Vinaixa. Los hurtos dejaron inservibles sistemas de señalización y control del tráfico en varios puntos del recorrido y calcinaron tres enclaves vitales para la circulación, obligando a sustituir buena parte de las instalaciones. A partir del segundo incidente no circulan trenes entre la Plana-Picamoixons y Lleida-Pirineus, y el servicio se cubre en autobús. El 28 de julio pudieron recuperar cuatro trenes al día entre Les Borges Blanques y Lleida, pero se mantuvo el bus desde Lleida a Picamoixons. En Puigverd, otro robo de cable ocasionó un incendio en la red eléctrica de la estación, aunque con consecuencias menores. La reparación costará cerca de 14 millones de euros y está previsto que finalice al término de diciembre, aunque no recuperarán la normalidad hasta principios de 2027. Adif reconoce que los hurtos han agravando los problemas de una infraestructura ferroviaria con cerca de siglo y medio de historia y que arrastra una crisis permanente desde hace años. Aseguran que durante el reemplazo del material robado, también sufrieron hurtos en el nuevo equipo que iban a colocar en las vías. Paradójicamente, según fuentes de Adif, Lleida es la provincia catalana que registra menos robos de cable y no presenta puntos conflictivos. El administrador ferroviario admite, sin embargo, la dificultad de proteger una infraestructura de tantos kilómetros. La instalación de cámaras y el refuerzo de la vigilancia se consideran las principales medidas para combatir las sustracciones. Paralelamente, Adif ejecuta en Juneda un nuevo apartadero y en el trazado desbrozan la vegetación.