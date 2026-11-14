Clamor por el campo de aprendizaje

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Casi 1.200 firmas se han recogido esta semana de entidades, instituciones, comunidad educativa y ciudadanos dentro de la campaña para defender la continuidad del campo de aprendizaje de la Noguera, una iniciativa que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años para reforzar la labor docente de universidades y centros educativos. Está situado en Sant Llorenç de Montgai y su función se desarrolla entorno al pantano de Sant Llorenç, en cuatro emplazamientos significativos: el Parc Arqueològic Didàctic, los laboratorios de investigación educativa, el yacimiento neardental de la Roca dels Bous y el Merengue, espacio de memoria de la batalla del Segre durante la Guerra Civil. De hecho, la propuesta educativa está centrada en dos momentos: la Prehistoria y la contienda civil española, según explicó Nayra Llonch, de la facultad de Educación de la UdL.

La paralización administrativa “injustificada” de la conselleria de Educación de la renovación del convenio de colaboración amenaza el centro, ya que “ha generado un bucle de inactividad y dilaciones de reiterados requerimientos técnicos y, posteriormente, por un silencio administrativo que impide formalizar un acuerdo”, aseguran los defensores del campo. Dicho bloqueo afecta directamente a la renovación del convenio con la Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH-UAB), una entidad sin ánimo de lucro formada por arqueólogos e investigadores de la UAB. Cabe recordar, explican promotores de esta campaña, que fue la propia conselleria quien inició esta colaboración mutua con la ARDPH para crear un modelo ejemplar de transferencia y socialización del conocimiento científico en la escuela y, fruto de esta alianza, la ARDPH ha financiado la compra del terreno y las infraestructuras educativas del Parc Arqueológc Didàctic Experimental de Sant Llorenç de Montgai, de más de 2 ha, donde se desarrolla el 95% de su actividad el periodo lectivo. Además, se ocupa de su mantenimiento.

La falta de resolución sobre el convenio y su dotación económica, aportada de forma ininterrumpida por la conselleria desde el curso 2005-2006, “no es solo un trámite pendiente, sino que pone en peligro un espacio educativo indispensable, un modelo pedagógico de referencia y de trabajo en colaboración con museos, dijo Llonch. “Algo extraño, ya que al año pasan más de medio centenar de centros por el campo y más de un 70% del alumnado procede de las comarcas de Lleida”. Entre los firmantes figuran personas de diversas comunidades educativas y docentes de la UdL, URV, UdG, UB, UAB y UVic. Exige asegurar la continuidad del campo y la plena actividad, el mantenimiento de los recursos humanos y materiales y el reconocimiento institucional. Este diario contactó con la conselleria de Educación sin obtener aún respuesta.