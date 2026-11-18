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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó ayer las propuestas de su partido en materia de agricultura en una granja de vacas de Vallfogona de Balaguer , y acto seguido se desplazó a Lleida para comer. Lo hizo en el bar Tòfol de la calle Pallars, donde conversó con empresarios locales.

Antes paseó durante unos minutos por la zona, donde había una notable presencia policial, acompañado de toda la comitiva y de los escoltas.