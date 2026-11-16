Protesta contra macroproyectos en el campo con acento de Lleida

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Tres entidades de Lleida participaron ayer en la manifestación unitaria celebrada en Móra d’Ebre bajo el lema El mundo rural no está en venta. Queremos pueblos vivos, que congregó a entre un millar y tres mil personas de diferentes puntos de Catalunya. El presidente de la plataforma Lleida contra la MAT, Adrià Drago, explicó desde Móra que la marcha fue la continuidad de la primera manifestación ruralista que se celebró el 5 de octubre de 2025 en Lleida. El principal argumento de la manifestación unitaria contra lo que denominan las “agresiones en el territorio” es que los proyectos para desarrollar la energía renovable se tienen que hacer con consenso de los afectados y con “coherencia” y sentido común, de forma que habría que aprovechar “terrenos antropizados”.Puso como ejemplo la macroplanta solar de Alcarràs, que aseguró que tendrá una superficie de 800 hectáreas que eran productivas y la MAT de Alcarràs-Mangraners, que “ha trinchado l’Horta”. Las organizaciones convocantes han puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar movilizaciones. En Móra está proyectada una gigafactoría de datos.