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Los sindicatos ferroviarios afrontan este martes una jornada de huelga unitaria para reclamar más garantías de seguridad al conjunto del sistema, veinte días después del accidente de Urda. El paro, que afectará a los trabajadores de Adif, Renfe, las operadoras privadas y de mercancías, llega después de una nueva semana marcada por los retrasos generalizados en Rodalies y en medio de las negociaciones con el gobierno español para introducir mejoras en la prevención y los protocolos.

Los sindicatos reclaman más personal, coordinación y compromisos concretos para reforzar la seguridad. Rodalies de Catalunya ya ha avisado de que el servicio se verá “mucho afectado” y ha recomendado a los viajeros buscar medios alternativos de transporte.

El Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado unos servicios mínimos del 66% en Rodalies en hora punta y del 33% el resto de la jornada. Los trenes de alta velocidad tendrán que prestar el 72% del servicio habitual, los por término medio distancia de un 65% y los de mercancías de un 26%.