Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los ochenta estudiantes del Baix Cinca que de lunes a viernes se desplazan a Lleida para seguir sus estudios de grado en La Caparrella y en centros privados como Ilerna se están jugando este año el curso como consecuencia de las deficiencias del transporte público entre Fraga y la capital de Ponent: la escasez de plazas en los servicios de autobús matinales está haciendo que en torno a treinta de esos alumnos de FP sumen diariamente una o dos faltas de asistencia a clase.

“Las clases en La Caparrella empiezan a las ocho y media de la mañana, pero si no hay sitio en los primeros autobuses se llega a la estación de Lleida a las 8.40, y después tienes que coger el bus de refuerzo o la línea 10 de Autobusos de Lleida para llegar al centro de enseñanza”, explica Sergi Labaila, uno de los afectados. “Cuando te pasa eso pierdes al menos una clase y media”, anota.

El transporte de los estudiantes entre Fraga y Lleida requiere más de un autobús. “Llenamos uno de 63 plazas y medio de 51”, señala Labaila. El problema es que, como vienen denunciando desde mediados de septiembre tanto los alumnos como los usuarios ajenos a la enseñanza que viajan de manera habitual entre las capitales del Baix Cinca y de Ponent por otros motivos, normalmente laborales o sanitarios, la compañía Hife no suele disponer de esa capacidad de transporte en el servicio de las 7.15 horas, que llega a la estación intermodal de Lleida a las 8.00. El siguiente llega a las 8.40, con las clases empezadas y un desplazamiento pendiente de entre 22 y 39 minutos en función de las frecuencias de paso de los autobuses urbanos.

“Le tienes que explicar a los profesores qué ocurre”, explica. En la mayoría de los casos, la falta a clase queda registrada. En enseñanzas medias suele aplicarse un umbral de tolerancia de un 20% de faltas. Si el alumno lo supera se enfrenta en unos casos al suspenso y en otros a exigencias extras como trabajos y exámenes.

A eso se le suman los episodios de overbooking (venta de más billetes que plazas) que, según han denunciado los usuarios ante el ayuntamiento de Fraga, se han producido en las últimas semanas.

La situación es similar por la tarde, con la salida de los últimos servicios de Lleida a Fraga a las 18.45 y las 20.30. La alternativa si las clases terminan más tarde o sin tiempo suficiente como para llegar al enlace es utilizar una línea privada cuyo precio se va a los 140 €/mes; es decir, 1.400 a lo largo de los diez meses del curso.

Por su parte, la empresa que presta el servicio de autobús de Lleida a Fraga, Hife, remite a la consejería de Fomento del Gobierno de Aragón para cualquier duda. Según indica en la respuesta a un usuario, le ha comunicado “las necesidades detectadas en la explotación” para que valore “las medidas que correspondan”.