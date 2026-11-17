Uno de los ocho pastores que el domingo condujo el rebaño de caballos a su paso por Rialp. - EDGAR ALDANA

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Un rebaño de 60 caballos y potros trashumantes emprendieron el domingo el camino de regreso a Enviny tras haber pasado el verano en las montañas de Sant Joan de l'Erm en busca de mejores pastos y unas condiciones climatológicas más favorables. El trayecto llevó a los animales por Sort y Rialp, aunque según su propietario, Lázaro Moreno, “nos faltan unos diez caballos que todavía siguen perdidos por las montañas y ya estamos trabajando para encontrarlos”, y confió en que no hayan sufrido el ataque de osos o lobos. Según Moreno, hace dos años que sus rebaños no han sido víctimas de grandes depredadores, pero subrayó que “el riesgo es continuo”.

Moreno también se quejó del mal estado de los pastos “por culpa del cambio climático”, lo que encarece los gastos de producción a los ganaderos.