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Un hombre de 26, vecino de Juneda, ha fallecido este jueves al mediodía en un accidente mientras trabajaba en una finca de Les Borges Blanques. Los Mossos d'Esquadra han recibido la alerta sobre las 12:50 horas.

Por motivos que se investigan, el hombre ha quedado atrapado bajo una máquina retroexcavadora que conducía, al caer ésta por un desnivel de unos 10 metros.

Al lugar de los hechos se han trasladado dos patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bombers y miembros del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.