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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un adolescente y han imputado a otros nueve, todos ellos de entre 14 y 15 años, por lanzar piedras y huevos contra coches que la noche de la Castanyada circulaban por la carretera L-200 a su paso por Miralcamp. Los menores investigados son vecinos de esta localidad del Pla d'Urgell y han sido imputados por un delito vial por poner en riesgo la circulación y un delito de daños.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 31 de octubre en las afueras de la localidad cuando vehículos que iban por la carretera L-200 recibieron el impacto de piedra y huevos que un grupo de personas les lanzaba a su paso. Varios coches tuvieron desperfectos con lunas rotas y daños en la carrocería. Además, una conductora tuvo que ser atendida por el susto que se llevó. Al parecer, algún conductor se vio obligado a parar y no pudo seguir con la marcha porque, debido a la rotura de la luna delantera, no tenía visibilidad.

Los Mossos d’Esquadra recibieron llamadas por parte de chóferes afectados. Además, uno de los ocupantes de un vehículo consiguió grabar a los infractores. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas y consiguieron interceptar a uno de los sospechosos, mientras que el resto consiguió huir. El menor detenido fue trasladado a la comisaría de Mollerussa y salió en libertad con cargos horas después con la obligación de presentarse ante la Fiscalía de Menores. Asimismo, la Policía catalana abrió una investigación que ha permitido identificar a otros nueve adolescentes, todos ellos de entre 14 y 15 años, que supuestamente también participaron en este acto vandálico, según informó ayer un portavoz del cuerpo. Todos ellos están siendo investigados por un delito de daños y un delito contra la seguridad en el tráfico por poner en peligro la circulación.

La Fiscalía de Lleida registró el año pasado un total de 640 delitos cometidos por menores de edad (entre 14 y 18 años), lo que supone un aumento del 36,7% respecto a 2024, como ya publicó SEGRE.