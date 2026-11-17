Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Una acción medioambiental, impulsada por las entidades Catalunya Neta y Cerdanya en Acció pel Clima permitió retirar el fin de semana cerca de 40.000 kilos de escombros, madera, uralita y objetos voluminosos entre Lles y Martinet. Participaron una veintena de voluntarios en una intensa jornada de limpieza en torno a los cuarteles viejos situados entre ambos municipios, que hace años que son objeto de vertidos incontrolados. El grueso de los desechos recogidos correspondió a 35.000 kilos de escombros procedentes de obras. Se le sumaron otros 900 kilos de madera y 600 kilos de fracción desecho. Asimismo, se retiraron 200 kilos de uralita, así como residuos voluminosos entre los que destacaron 8 colchones y 8 ruedas de vehículo abandonados en zona rural.