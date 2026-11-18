Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa presentará alegaciones contra su exclusión de la segunda convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat y ha acordado impugnar el Pla de Pobles, al considerar injustificados los criterios que dejan a la ciudad fuera de ambos programas de ayudas. Así lo anunció ayer el alcalde, Marc Solsona, quien cuestionó los criterios de selección y apuntó a motivaciones políticas en unas decisiones que, según advirtió, pueden situar a Mollerussa en desventaja frente a otras capitales de comarca.

Solsona defendió la calidad del proyecto presentado al Pla de Barris, valorado en 12,5 millones de euros, que contemplaba actuaciones urbanísticas y sociales durante cuatro años. El alcalde recordó que Mollerussa y Tàrrega son las dos únicas capitales de comarca que no han accedido al programa en ninguna de sus dos convocatorias. «No tiramos la toalla ni nos resignamos», afirmó. El consistorio reclamará conocer la puntuación obtenida y los motivos de su exclusión cuando se publique oficialmente la resolución provisional. «Yo veo aquí un criterio subjetivo de carácter político», aseguró Solsona, quien valoró que el hecho de no estar gobernada por el PSC o ERC pudiera haber influido en la decisión.

Respecto al Pla de Pobles, el alcalde considera injustificado que el programa se dirija a municipios de menos de 5.000 habitantes y a capitales de comarca de menos de 15.000, dejando fuera a Mollerussa. Solsona recordó que la legislación municipal establece diferencias competenciales a partir de los 20.000 habitantes, y cuestionó el límite elegido por la Generalitat. El ayuntamiento ya ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien las vías para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El alcalde afirmó que quedar fuera supone perder importantes oportunidades de inversión mientras otras capitales podrán recibir ayudas superiores a los 8 millones de euros. También destacó que Mollerussa tenía cubierta la aportación municipal del 30% prevista para su proyecto. Solsona insistió en que no cuestiona las subvenciones concedidas a otros municipios, sino la exclusión de la capital del Pla, y reclamó a la Generalitat una revisión de sus decisiones para evitar un desequilibrio territorial durante los próximos años.