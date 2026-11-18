Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El cantautor Lluís Llach y el político Toni Comín protagonizaron el lunes un emotivo reencuentro en la Biblioteca Josep Pont i Gol de El Palau d’Anglesola, que se llenó de público con motivo de la presentación del libro Hi haurà amagat sempre el teu so, una biografía de la guitarrista Laura Almerich escrita por Carles Giné-Janer. Ambos se fundieron en un abrazo al inicio del acto, la primera vez que coincidían desde el regreso de Comín tras nueve años de exilio.

El político, autor del prólogo del libro, recordó la emoción de recuperar encuentros que durante todo este tiempo no habían sido posibles en Catalunya. «Aquellas cosas que antes formaban parte de mi vida y eran normales, cuando las pierdes durante nueve años, al recuperarlas se convierten en extraordinarias», reflexionó ante los asistentes. Comín explicó que él y su familia se conjuraron para no considerar el exilio como un tiempo perdido. «Haríamos lo que fuera para no decir que nos han robado nueve años», recordó. Aunque reconoció que habían sido años «durísimos» e injustos, reivindicó también los momentos positivos, entre ellos las visitas de Llach y Almerich a Bélgica. Evocó especialmente su última despedida de la guitarrista, cuando su enfermedad ya estaba avanzada.

Por su parte, Llach defendió la continuidad del proceso independentista y la necesidad de volver a intentarlo, aunque posiblemente de maneras diferentes. «Esto no se ha acabado», afirmó el cantautor, quien también reivindicó la integridad y el compromiso de Almerich. La jornada sirvió para presentar la biografía de la que fue compañera musical de Llach durante 38 años. Su autor, Carles Giné-Janer, explicó que el libro pretende hacer justicia a una artista que siempre rehuyó el protagonismo, pese a su extraordinaria trayectoria y su capacidad para tocar hasta 22 instrumentos. La obra reúne numerosos testimonios y fotografías que recuperan su dimensión artística, humana y política.

La presentación tuvo una especial vinculación con El Palau, donde Almerich realizó su última actuación sobre un escenario durante el Correllengua de 2018, acompañando a Llach en una jornada de apoyo a los presos y exiliados. Aquel día, Giné-Janer la conoció personalmente y posteriormente la acompañó hasta su domicilio, un encuentro que acabaría dando origen a la biografía. Durante el acto se proyectaron imágenes de aquella actuación y cinco músicos amigos de Llach, Gerard Riu, Ester Vinyes, Irene Llobera, Luca Menini y Francesc Balcells, interpretaron varias piezas de su repertorio. La velada concluyó con las canciones Laura y Que tinguem sort, cantadas por el público con Toni Comín al piano. Posteriormente, los protagonistas firmaron ejemplares del libro.