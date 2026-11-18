El equipo de la biblioteca, junto a su directora, Diana Solé, y el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. - SEGRE

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El equipo de la biblioteca, junto a su directora, Diana Solé, y el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. - SEGRE Imágenes históricas de la biblioteca, con actividades culturales y distintas ediciones del Saló del Llibre Infantil i Juvenil. - SEGRE Tres décadas de biblioteca - SEGRE Tres décadas de biblioteca - SEGRE Tres décadas de biblioteca - J.GÓMEZ Tres décadas de biblioteca - SEGRE Tres décadas de biblioteca

La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa cumple treinta años convertida en mucho más que un espacio de préstamo de libros. Desde su inauguración, el 30 de noviembre de 1996, ha recibido más de dos millones de visitas, ha realizado cerca de un millón de préstamos y ha organizado más de 6.000 actividades, con unos 370.000 participantes. Unas cifras que reflejan la transformación de un equipamiento que ha crecido junto a la ciudad y que ahora afronta nuevos desafíos para adaptarse a las necesidades de sus usuarios.

Su directora, Diana Solé, que ha estado al frente del servicio desde sus inicios, repasó ayer una trayectoria marcada por la promoción de la lectura y la innovación. La biblioteca fue pionera en la incorporación de tecnologías como la conexión a internet con wifi y el préstamo de ordenadores portátiles. También ha sido escenario de encuentros con escritores como Isabel-Clara Simó, Maria Barbal, Jaume Cabré o Albert Sánchez Piñol, además de numerosas iniciativas que han llevado la literatura a las calles de Mollerussa.

Uno de sus principales distintivos ha sido la apuesta por la literatura infantil y juvenil. Durante dieciocho años acogió el Saló del Llibre Infantil i Juvenil, mientras que programas como Municipi Lector, que mantiene una trayectoria de dieciocho años, han permitido estrechar la colaboración con los centros educativos. Actualmente, la biblioteca participa también en proyectos para mejorar los hábitos de lectura y la comprensión lectora, además de impulsar actividades dirigidas a las familias.

Para Solé, que comenzó a dirigir el equipamiento con apenas 22 años, la vinculación va más allá de lo profesional. «Es mi casa, la biblioteca», afirmó al recordar una trayectoria en la que ha visto evolucionar tanto el servicio como las necesidades de sus usuarios. La directora expresó su deseo de continuar mejorando unas instalaciones que, tres décadas después, presentan importantes limitaciones.

El alcalde, Marc Solsona, reconoció que el edificio, considerado moderno cuando abrió sus puertas, ha quedado condicionado por la falta de espacio. El ayuntamiento contempla tanto la mejora de las dependencias actuales como la posibilidad de encontrar un nuevo emplazamiento, en una reflexión vinculada también a la futura reorganización de los equipamientos culturales y educativos, entre ellos la Escola de Música. Solsona defendió que las bibliotecas deben evolucionar hacia espacios abiertos a la socialización, el estudio y las actividades colectivas. Un nuevo capítulo para un equipamiento público que, tras 30 años, busca seguir creciendo.