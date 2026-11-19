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Los 95 municipios beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear se reunieron ayer en Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant para avanzar en la diversificación económica de Ponent, Terres de l'Ebre y Tarragona. La asamblea contó con el secretario de Empresa e Innovación, Jaume Baró, y se repasaron ayudas a empresas y autónomos, préstamos del ICF y modernización agrícola para mitigar el cierre de las centrales nucleares. También se prevén ayudas a 17 comunidades de regantes.