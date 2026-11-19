Los jugadores celebran su primer triunfo. Son Anas, Hajar, Cosmin, Abdel, Youseff, Lamine, Ibou, Mohamed, Omar, Abde y Rachid, además de Miquel, Nourdine, Moha, Mounir, Noufal, Azddine, Fernando y Mansour, todos vecinos de la localidad. El pasado domingo consiguieron su primer triunfo en Cuarta Catalana contra el AEM B. - A.A.

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Cinco años después de su desaparición a causa de la pandemia de Covid, Aitona vuelve a tener equipo de fútbol. Ha sido gracias a la voluntad de los jóvenes de la localidad, que desde hace meses trabajan en su recuperación. Su tesón y el respaldo del ayuntamiento y de las personas que se han involucrado en el proyecto han hecho posible este objetivo y ya compiten en cuarta catalana desde el pasado mes de octubre.

Uno de los partidos del CEF Aitona más esperados fue el que jugó el pasado 1 de este mes con el renacido Lleida CF que acabó con goleada. No importó al Aitona y sus seguidores. Lo esencial es continuar porque todavía queda mucha temporada. De hecho, el pasado domingo 15 llegó el momento del triunfo, ya que el Aitona se impuso 1-0 al AEM-B, lo que motivó el entusiasmo en el campo.

Según el concejal de Deportes y presidente de la entidad deportiva, Eduard Martín, “fue un momento muy feliz que pone en valor toda la trayectoria que hemos llevado desde hace meses. Este equipo es un ejemplo de superación, constancia y trabajo colectivo”, añadió. Recuperar el fútbol en Aitona era un reto muy importante y esta primera victoria demuestra que, con esfuerzo e ilusión, los proyectos pueden salir adelante. Más allá de los resultados deportivos, lo que se ha conseguido ya es todo un éxito para el municipio”, que desde hace tiempo buscaba recuperar este deporte. Martín indicó que “hemos conseguido refundar el equipo, tener un entrenador que enseguida se apuntó al proyecto, un campo de fútbol de hierba natural que el consistorio se ha encargado de mantener y, sobre todo, tenemos afición”.

Los inicios

Todo comenzó el pasado mes de abril con una reunión de los responsables de la entidad, que ya contaban con el apoyo del ayuntamiento, y el espíritu y ganas de comenzar de los jugadores, todos mayores de 18 años, verdaderos impulsores de la refundación, indica Martín. El día 10 se celebró la primera reunión para dar forma a la iniciativa, conformar el equipo, colaboradores y socios “y todo el que quisiera ser partícipe de esta nueva ilusión”, indicó Martín.

Por su parte, la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, destacó la importancia que tiene para el pueblo haber recuperado el fútbol. “Después de tantos años sin un equipo de fútbol, ver a estos jugadores defendiendo los colores de nuestro pueblo y consiguiendo su primera victoria es un motivo de orgullo y satisfacción. Quiero felicitar a todas las personas que han hecho posible este retorno porque son un ejemplo de compromiso, perseverancia y estima hacia Aitona”. Para Pujol esta primera victoria refuerza el proyecto de futuro “al conseguir estos primeros tres puntos para el CEF Aitona”.

Desde el consistorio se quiere reconocer el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico y de todos los que contribuyen a mantener vivo este proyecto, así como el respaldo de la afición que ha acompañado al equipo desde el principio. “El ayuntamiento reconoce la perseverancia y la ilusión de un proyecto deportivo que ha puesto Aitona dentro de la competición”, destacó.

El ayuntamiento destaca que el retorno del fútbol a la población es una noticia positiva para la vida deportiva y social de la localidad, ya que contribuye a fomentar los valores de cohesión de Aitona.

El equipo está integrado por Anas, Hajar, Cosmin, Abdel, Youseff, Lamine, Ibou, Mohamed, Omar, Abde, Rachid, Miquel, Nourdine, Moha, Mounir, Noufal, Azddine, Fernando y Mansour, que el pasado domingo lograron el primer triunfo para el Aitona.