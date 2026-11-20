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El ayuntamiento de Solsona destinará los 100.000 euros del presupuesto participativo municipal a la eliminación de barreras arquitectónicas en los pasos de peatones y a la instalación de pavimento antideslizante en las aceras que tengan pendientes. Estas dos actuaciones, que se concretarán a partir de un análisis técnico previo, son las que han recibido más apoyo de los 1.017 vecinos que han participado en el proceso, un 11,84 % del censo.

La primera propuesta plantea mejorar la accesibilidad en los accesos de los pasos de peatones y configurar itinerarios accesibles que conecten los principales puntos de interés y los espacios más frecuentados del municipio. En el caso de la segunda, la actuación prevé sustituir las baldosas más antiguas —con un diseño de rayas diagonales— que resultan ser resbaladizas cuando llueve. Según el consistorio, se intervendrá en más de 500 metros cuadrados de aceras en puntos como un lateral del paseo Nou y el tramo inferior de la calle de Antoni Gaudí. Cada una de las dos actuaciones dispondrá de una dotación presupuestaria de 50.000 euros. Los trabajos comenzarán antes de que termine este año y se completarán en 2027.

Por su parte, la concejala de Participación, Pilar Viladrich, valoró muy positivamente la participación registrada y opinó que esta cifra “consolida un modelo de elaboración de presupuesto participativo que entusiasma a la ciudadanía”. Uno de los datos destacados de esta edición es la preferencia por la votación digital, ya que el 84% de los participantes optaron por votar por vía telemática. En cuanto a la participación presencial, las papeletas se han repartido entre el ayuntamiento y el centro cívico y comunitario Xavier Jounou.