Balaguer lleva 14 meses abasteciéndose de forma precaria de la Séquia del Cup de Menàrguens, tras el colapso de las dos bombas que captaban agua directamente del río Segre. Desde entonces, la Paeria mantiene la toma mediante un decreto de emergencia, una solución provisional que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lleida avaló en septiembre de 2025 al desestimar el recurso de los regantes.

La comunidad de regantes recurrió la resolución y sostuvo que el municipio debía asumir los costes de uso y mantenimiento de la acequia, como hacen otros municipios. La alcaldesa, Lorena González, defiendió que mantener la captación era necesario para evitar cortes de agua potable, mientras la Paeria trabajaba en una nueva captación definitiva. Ante esta situación, la comunidad ha convocado a los medios el próximo miércoles para explicar su versión del conflicto y reclamar una solución.