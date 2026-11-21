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Los trenes de Renfe dejarán de circular en determinados tramos de vía cuando el mal tiempo obligue a activar una alerta roja por lluvias que superen los 60 litros por metro cuadrado en una hora. Así lo establece el protocolo acordado ayer entre el sindicato de maquinistas Semaf, el ministerio de Transportes y la compañía ferroviaria para mejorar la seguridad de la circulación ferroviaria. Entrará en vigor antes de final de año, cuando Adif debe haber elaborado un listado de tramos con riesgo medio o alto. La suspensión será obligatoria hasta el final del episodio de alerta roja, y también se aplicará provisionalmente el mismo criterio en los tramos aún no identificados mientras Adif complete el mapa de vulnerabilidad.

La puesta en marcha de este nuevo protocolo también implicará que Adif amplíe la información requerida a la Agencia Estatal de Meteorología, con predicciones a 48 y 72 horas, además de las 24 horas actuales; y datos de precipitación acumulada en intervalos de una y de doce horas, además de los de 6 horas que ya se facilitan. El gestor ferroviario también deberá publicar diariamente las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red convencional y de ancho métrico, e instalará sistemas de monitorización en puntos especialmente sensibles a las inundaciones. A estos procedimientos también se “incorporarán los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos”.

Asimismo, el acuerdo entre Semaf, el Gobierno y Renfe también incluye otra reclamación de los maquinistas: sea cual sea el nivel de alerta, si aprecian un riesgo grave e inminente, podrán interrumpir la circulación y detener el tren donde consideren que es “más seguro”. El pacto también incorpora medidas en materia de condiciones laborales, formación e inversiones en el material rodante.