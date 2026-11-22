Las aguas de Lleida contienen sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente que han pasado inadvertidas durante décadas, hasta que la investigación científica ha ido revelado su presencia de forma paulatina. En esta labor ha tenido un papel destacado Damià Barceló, reconocido especialista en Química Ambiental originario de Menàrguens. Figura como autor de numerosos estudios sobre esta materia y ha puesto en marcha una iniciativa en el seno de la comunidad científica que pretende mejorar la detección de estas formas de contaminación y reducir su impacto.

Parte de esta contaminación corresponde a los llamados PFAS. Son compuestos químicos presentes en numerosos productos cotidianos desde mediados del siglo pasado. Su uso abarca desde la superficie antiadherente de las sartenes hasta prendas de vestir, cosméticos, lubricantes y espumas para extinguir incendios. Se caracterizan por su capacidad para persistir sin degradarse en el medio natural. Estudios de laboratorio probaron que su acumulación en el organismo de animales provocaba efectos hormonales, daños en el hígado y aumentaba la incidencia del cáncer.

Barceló es uno de los autores de un estudio que, en 2014, detectó la presencia de PFAS en la depuradora de la ciudad de Lleida, en muestras tomadas en 2010 y 2011 en el caudal de entrada, de salida y los lodos resultantes de tratar aguas residuales. Estas sustancias se hallaron en la práctica totalidad de las 21 depuradoras incluidas en aquella investigación en las cuencas del Ebro, el Llobregat, el Guadalquivir y el Júcar. Dos años después, Barceló participó en otro estudio que detectó diferentes tipos de estos “contaminantes eternos” en las aguas del Segre y en sedimentos arrastrados por el caudal del río.

Veinte años antes, las investigaciones medioambientales de este mismo experto constataron la presencia de diferentes restos de fármacos en las aguas residuales de la ciudad de Lleida. En 2004 detectaron antibióticos, analgésicos, productos para el control del colesterol y medicinas de uso psiquiátrico aguas abajo de la depuradora municipal, mientras que en otros estudios halló otras sustancias como cocaína. Se trata de sustancias que llegan al medio natural tras ser evacuadas a través de la orina y los excrementos de personas y animales. Una vez en los ríos, producen efectos adversos como reducir la fertilidad de algunos peces. En el caso de los antibióticos, existe el riesgo de que favorezcan la evolución de bacterias más resistentes a ellos.

Depuradoras más eficaces

Tanto la contaminación por PFAS como la procedente de fármacos se abordaron la semana pasada en un congreso que Barceló impulsó en Barcelona, y que reunió a científicos de una veintena de nacionalidades. Allí también se abordaron los llamados tratamientos cuaternarios, que la UE exige incorporar a las depuradoras de aguas residuales para retener estos contaminantes y evitar que lleguen a los ríos.

De este congreso surgió el Manifiesto espectrométrico, que propone combinar los controles habituales de calidad de las aguas con “programas piloto de cribado” mediante espetrometría de masas para “detectar sustancias que no se habían previsto”. El documento apunta que “detectar una sustancia es el primer paso: para evaluar el riesgo que supone, hay que estudiar la exposición y los efectos que puede tener”. Para ello, plantea establecer criterios que permitan comparar resultados y que “equipos de química analítica y toxicología” evalúen “los efectos de las mezclas de contaminantes”.

El manifiesto pide también “acelerar y mejorar” la aplicación en las depuradoras de los tratamientos cuaternarios. Con este fin, plantea analizar muestras antes y después del tratamiento y hacer públicos los resultados. “Para saber si funciona, hay que medir qué elimina, qué deja y qué transforma”, recalca, y pide “un plan piloto para comparar la eficacia” de los diferentes tratamientos.

“Ahora estamos mejor que hace unos años” “Estamos mejor que hace unos años, se ha hecho una importante inversión en depuración de las aguas residuales y tenemos herramientas que nos permiten detectar más sustancias”, afirma Damià Barceló, especialista en Química Ambiental, y señala un doble fenómeno: por una parte, se descubren nuevos PFAS hasta ahora no registrados, mientras que la conciencia sobre el riesgo que suponen hace que “empecemos a encontrar productos con la leyenda 'libre de PFAS”.En cuanto a la investigación de compuestos hasta ahora no legislados, Barceló señala que este trabajo se enfrenta con una dificultad: la ausencia de estándares, muestras puras proporcionadas por los fabricantes que permiten identificar los hallazgos en el medio natural. “Se resolvería si las administraciones financiasen a las empresas la producción de estos estándares”, apuntó.La implantación de tratamientos cuaternarios en las depuradoras de aguas residuales se plantea como solución para evitar que PFAS y restos de fármacos acaben en el medio natural. Sin embargo, Barceló estima que serán necesarios al menos diez años para desplegarlos y una fuerte inversión. Este científico ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su carrera, entre ellas la de doctor honoris causa de la UdL en 2021.

Damià Barceló, entre pòsters que resumeixen treballs presentats al congrés. - R.B.

Una trobada de científics de vint nacionalitats

El manifiesto que insta a las administraciones a mejorar la detección de contaminantes y a reducir su impacto se gestó la semana pasada en Barcelona, en el marco del 22º Taller anual sobre las aplicaciones de la espetrometría de masas en el análisis ambiental y la seguridad alimentaria y la séptima Conferencia internacional sobre evaluación del riesgo de los fármacos en el medio ambiente. Esta doble cita reunió a participantes de 20 nacionalidades.