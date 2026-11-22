Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell reclama a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) trabajos en el cauce del río Segre al apreciar “riesgo real” de inundaciones. El alcalde, Joan Barrera, se ha reunido esta semana en Zaragoza con los responsables de este organismo estatal para abordar la limpieza del río ante la proliferación de vegetación. Barrera, que viajó acompañado del concejal de Medio Ambiente, David Servat, y el de Servicios Municipales, Toni Nadal, mostró su preocupación por la acumulación de vegetación y de sedimentos en el tramo del río que transcurre por el municipio. “El Segre se canalizó en los años 80 y año tras año se ha ido renaturalizando y nada tiene que ver ahora con el canal que se construyó entonces”, explicó.

El consistorio ha ido ejecutando acciones de mantenimiento “ante la inexistencia de actuaciones por parte de la CHE y la ACA”, indicó Barrera. El alcalde advirtió que “el riesgo de inundaciones sigue vigente y que hay que tener presente la recurrencia de estos episodios extremos, que pueden volver a producirse”. Alertó de la proliferación de vegetación arbustiva dentro del tramo canalizado, así como de la presencia de árboles tumbados y zonas de acumulación de sedimentos. Asimismo expuso que “estas circunstancias pueden reducir la capacidad hidráulica del curso fluvial y comprometer el buen funcionamiento de la canalización en caso de una nueva crecida”.

En la reunión en Zaragoza estuvieron presentes el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, y la comisaria de Aguas, Miriam Pardos. De allí salió el compromiso, según confirmaron fuentes del organismo estatal, de “realizar una visita entre diciembre de este año y principios de 2027 para estudiar, analizar y valorar la situación del río a su paso por el municipio”. “En función del resultado de la visita se verá qué se puede hacer dentro de las competencias de la Confederación”, concluyeron.

Las inundaciones de 1982 afectaron duramente a La Seu, el Alt Urgell y Andorra. A raíz de aquella catástrofe se impulsaron actuaciones para reconstruir equipamientos dañados y mejorar la protección del territorio. Destaca la canalización del Segre a su paso por la ciudad, largamente reivindicada por vecinos y administración, así como la concentración parcelaria de 7 hectáreas que hizo posible el Parc Olímpic del Segre.