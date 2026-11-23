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Bombers Precaris en Lluita, que reúne a bomberos voluntarios de la Generalitat, ha triplicado los apoyos institucionales desde el verano. Hoy por hoy, 218 municipios de 28 comarcas avalan sus reivindicaciones: que se reconozca la relación laboral, con cobertura efectiva de Seguridad Social y sanitaria, el reconocimiento de los accidentes laborales y la Prevención de Riesgos Laborales. También les dan apoyo 9 consejos comarcales (Gironès, Ripollès, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Urgell, Garrigues, Alt Camp, Ribera d'Ebre y Terra Alta) y la Diputación de Girona.

En Lleida se han aprobado 33 mociones municipales, a las cuales se añade el acuerdo de los 15 alcaldes del Pallars Sobirà con el presidente de la comarca. También hay tres mociones comarcales, en el Alt Urgell, el Urgell y Les Garrigues, que aglutinan a otros 31 municipios. En total, el apoyo en la demarcación llega a 79 municipios.

Cerca de la mitad de los municipios con parques de bomberos voluntarios, 34 en total, han dado apoyo explícito a las reivindicaciones. También se han sumado 16 municipios con parque de bomberos funcionarios: el Vall d'Aro, Lloret de Mar, Cassà de la Selva, Ripoll, Hostalric, Maçanet, Vic, Sort, la Seu d'Urgell, Tàrrega, Terrassa, Granollers, Mollet del Vallès, Sant Celoni, el Vendrell y Ascó.

Qué dicen los textos de las mociones

Las mociones se han impulsado desde Bombers Precaris en Lluita en diálogo con las fuerzas políticas de cada lugar. Los textos señalan que "los llamados Bomberos Voluntarios de la Generalitat de Catalunya son bomberos integrales, actúan en cualquier tipo de emergencia y son indispensables para garantizar la seguridad del territorio, especialmente en municipios con entorno forestal y dispersión geográfica". Añaden que hacen las mismas tareas de intervención, están integrados en el dispositivo bajo el mismo mando que los bomberos funcionarios, asumen los mismos riesgos e intervienen en las mismas situaciones críticas.

Sin embargo, según los textos, "su realidad es profundamente precaria", ya que "los bomberos nombrados voluntarios han sufrido un proceso de uberización, de profesionalización encubierta." En la parte de acuerdos hay un apoyo explícito "a las reivindicaciones de los bomberos precarios, denominados Bomberos Voluntarios" y la petición de instar al Departamento de Interior a "garantizar cobertura efectiva de seguridad social y sanitaria, con el reconocimiento de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, implementar protocolos y reconocimiento real en materia de prevención de riesgos laborales".

Asambleas y próximas movilizaciones

Los datos se presentaron en cuatro asambleas celebradas por todo el país, para analizar la situación después de los juicios suspendidos este otoño. Los bomberos han valorado los pasos jurídicos, la extensión de la red de solidaridad y el impulso de las movilizaciones. Sobre la vía judicial, el colectivo no ha podido adelantar detalles, pero indica que antes de diciembre podría haber novedades. La próxima movilización será una acción sorprendida el 15 de diciembre.