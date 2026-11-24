Los Mossos d'Esquadra detuvieron a primera hora de la mañana de este lunes a un hombre de 28 años y nacionalidad andorrana tras embestir a una patrulla policial en Sort al intentar huir con un vehículo robado. Según confirmaron fuentes policiales, sobre las 8.00 horas se recibió un aviso de un testigo que había visto cómo un individuo había robado un vehículo en Ainet de Besan, Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Alins. Tras recibir la información de que el hombre se dirigía con el vehículo robado en dirección a Sort, los Mossos d’Esquadra establecieron un control en la avenida Comtes del Pallars, lugar en el que la patrulla activó las luces y sirenas del vehículo policial, que cruzaron en la vía para obligar al sospechoso a detenerse.

Sin embargo, este no se detuvo y a gran velocidad embistió el coche de los Mossos, causando daños también en otros vehículos que estaban aparcados en la zona. Pese a pararse a causa de la colisión, el individuo se negó a bajar del coche, pese a las indicaciones de los agentes, que tuvieron que bajarlo a la fuerza, oponiendo el hombre una fuerte resistencia a la actuación policial. Tras ser identificado, los agentes lo arrestaron por los delitos de robo de vehículo, daños, atentado a agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia. Fuentes policiales señalaron que antes de la detención de ayer solo contaba con un antecedente.