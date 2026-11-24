Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La sociedad Biondara SW Biometano, propiedad de la multinacional francesa Swing Biomethane y con la firma catalana Sunowatt como socio técnico, proyecta una planta de biogás en la partida de la Pedroella, en el término municipal de Ribera d'Ondara. La instalación trataría 231.201 toneladas anuales de deyecciones ganaderas y otros residuos orgánicos y generaría 73 GWh al año de biometano. Se trata de la tercera planta con mayor capacidad de las previstas en la provincia de Lleida, solo por detrás de la del grupo danés CIP en La Sentiu de Sió, de 500.000 toneladas al año, y la de Noguera Renovables SL en Balaguer, de 299.351.

Según la documentación del proyecto, la planta se situaría junto a la autovía A-2, en una parcela cercana a los núcleos de Sant Antolí i Vilanova y Pallerols. Ocuparía un recinto de 7,16 hectáreas con cinco digestores de hasta 16 metros de altura y cinco depósitos cerrados para almacenar el digestado, el material resultante del proceso de obtención del biogás.

El gas obtenido se refinará hasta convertirlo en biometano, con un poder calorífico similar al del gas natural, y se inyectaría en la red de distribución de Nedgia. Esta ha emitido ya una respuesta favorable a la conexión, a través de una canalización de 290 metros que cruzará la autovía y unirá el complejo con la tubería principal. Por otro lado, los promotores han solicitado una potencia eléctrica de 2.000 kVA, pendiente de respuesta, y prevén instalar una caldera de biomasa. Para el funcionamiento de la planta, la documentación apunta a un tráfico de 55 vehículos diarios para suministrarla de lunes a viernes. Aunque no figura el número de puestos de trabajo previstos, los promotores afirman que darán preferencia a vecinos de Ribera d’Ondara.

El proyecto se encuentra en los primeros pasos de su tramitación ambiental. El alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, explicó que el ayuntamiento está al corriente del proyecto, aunque se mostró prudente y aseguró que “antes de valorar si nos interesa o no, tendremos que analizar la propuesta con el equipo de gobierno y ver qué impacto tendría en el municipio”.