Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Investigadores, profesionales y ciudadanos participaron el fin de semana en La Seu d’Urgell en la 5ª edición de las Jornadas de Conservación del Medio Natural del Alt Pirineu para debatir y compartir conocimientos en torno al agua y los ecosistemas acuáticos. Las sesiones abordaron el conocimiento y la conservación de los ecosistemas acuáticos, los usos y la gestión del agua y experiencias de restauración ecológica. Los ríos y la importancia de preservar su equilibrio y buen estado ecológico ocuparon un lugar destacado en esta edición. Las jornadas invitaron a mirarlos como ecosistemas vivos, con una biodiversidad, unas dinámicas y funciones propias, estrechamente vinculados al territorio. También profundizaron en la diversidad y fragilidad de los ambientes acuáticos y en las consecuencias de una gestión inadecuada.

La necesidad de escuchar a la ciencia y trasladar el conocimiento a las decisiones sobre el territorio ha sido uno de los mensajes centrales de las jornadas. La organización reivindicó también el valor de divulgación desde el Pirineo y de facilitar que la ciudadanía pueda conocer y entender los retos ambientales de su entorno. Para ello, en esta edición han ampliado sus propuestas para llegar a públicos diversos.