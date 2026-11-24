Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell presentó ayer en rueda de prensa la programación navideña de este año bajo el lema El Món Màgic de les Muntanyes, que se celebrará del 5 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. El calendario recoge en total cerca de 90 propuestas pensadas para todos los públicos y elaboradas con la implicación del tejido asociativo, cultural, deportivo y comercial de la ciudad.

El plato fuerte del inicio de las fiestas será el sábado 5 de diciembre con una tarde diseñada para llenar las calles de emoción y dar la bienvenida oficial a la Navidad. Será el día del encendido de luces, con un pasacalles itinerante, a partir de las 18 horas, que empezará en la calle Canonges de la mano de Tambuka y Els Diables de l’Alt Urgell. Irá iluminando las calles paso a paso hasta la Plaça de les Monges, donde se le sumará la charanga Urban March. La actividad acabará con una gran novedad, la actuación El gran espectáculo del cielo, en el parking Dr. Peiró, que combinará drones, luz y música, acompañado de actuaciones musicales inesperadas.

El alcalde, Joan Barrera, destacó la “dimensión transversal de este fenómeno navideño”, que implica numerosas áreas municipales, como eventos, cultura, educación, juventud, deportes, promoción económica o turismo, y decenas de entidades y asociaciones del municipio. Barrera insistió en el valor colectivo de la iniciativa, “todo lo que hacemos es para promocionar la ciudad, para traer gente y para que podamos estar orgullosos de nuestra ciudad”, dijo.

Tradición y cultura

La programación mantiene las grandes citas tradicionales y escénicas de la ciudad. Destacan 4 funciones del montaje teatral El Rescat del Minairons (La Salle los días 19, 20, 26 y 27 de diciembre) y conciertos sinfónicos, familiares y de Rock Vintage, entre otros. Vuelve el Pessebre Vivent en el centro histórico y la bienvenida al Sr. Pipa y sus Majestades los Reyes Magos de Oriente el 5 de enero a las 18.30 h en el Parque Olímpico del Segre.

El Parque de Navidad (28, 29 y 30 de diciembre) estrenará un Espacio Bebé para niños de 0 a 3 años. El área de Juventud, por su parte, refuerza su apuesta con actividades gratuitas para jóvenes de 12 a 29 años.