La detención el lunes de un joven de 28 años tras embestir con una pickup robada un control de los Mossos d'Esquadra en Sort (como avanzó SEGRE ayer) fue en realidad el desenlace de una historia que había comenzado la noche anterior en Andorra, con el robo de una furgoneta en un parking de Encamp.

Este vehículo apareció a la mañana siguiente, poco antes de las 8.00 horas, ardiendo al otro lado de la frontera en el Pallars Sobirà, en la carretera que conduce al pueblo de Tor.

La furgoneta robada cruzó la frontera siguiendo antiguas rutas de contrabandistas a través de Tor, pero no pudo ir mucho más allá. El depósito de gasóleo se rompió cerca del pueblo de Norís. “Había un reguero de combustible por todo el camino”, explicó Pilar Tomàs, que pasó por allí al poco de comenzar el incendio y vio más tarde, caminando por la carretera, al joven forastero que, poco después, sería detenido por robar la pickup de su hijo en Ainet de Besan y embestir con ella a los Mossos en Sort.

La pickup robada, immobilitzada per un cotxe dels Mossos d’Esquadra a Sort.

Entre tanto, el alcalde de Alins, Manel Pérez, recibió hacia las 8.00 aviso sobre una furgoneta en llamas. Estaba vacía, pero en aquel momento se temía que pudiera haber personas dentro. Partió hacia el lugar del incendio y, por el camino, se encontró con un forastero que intentaba forzar la puerta de un coche en Ainet de Besan. Le increpó y lo puso en fuga, pero no le dedicó más tiempo, preocupado ante la perspectiva de un accidente mortal. Al llegar, comprobó que el vehículo incendiado estaba vacío y le habían retirado las matrículas.

“Entonces atamos cabos”, explicó el alcalde. Llegaron a la conclusión de que el hombre que intentaba robar un coche en Ainet era el mismo que había quemado la furgoneta para ocultar su rastro y avisaron a los Mossos d’Esquadra. Entre tanto, se supo que el coche del alguacil había sufrido daños en Alins al intentar hacerle un puente, y que hubo otros intentos de robo sin éxito en este pueblo y Ainet.

Finalmente, corrió la voz de que la pickup del hijo de Tomàs había sido robada, y un amigo del dueño la siguió en su coche de camino a Sort. Allí esperaban los Mossos d’Esquadra para una detención que resultó más accidentada de lo previsto. Finalmente, un vehículo de la policía autonómica lo arrinconó y puso fin a su huida. El detenido pasó ayer a disposición judicial en Tremp.