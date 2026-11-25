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Ivars d’Urgell ha acogido dos jornadas de formación dirigidas a los profesionales del Equipo de Atención Primaria (EAP) del Pla, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Las sesiones han abordado la atención a partos urgentes, los protocolos de emergencia ante ictus, infartos, sepsis y politraumatismos, la reanimación cardiopulmonar, la prevención del suicidio y el uso de equipamientos sanitarios. Los profesionales también han participado en la dinámica Deixem els masclismes fora de joc, impulsada por el Institut Català de la Salut para identificar y prevenir conductas machistas en el ámbito laboral.