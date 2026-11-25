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La concejala Marina Parramón Perera se ha incorporado oficialmente al equipo de gobierno del ayuntamiento de Golmés tras el fallecimiento del edil Josep Manuel Pou Visa. Parramón asumirá las responsabilidades municipales de Cultura, Juventud, Área de la Mujer y Equipamientos Cívicos, entre otras competencias. Con este relevo, el consistorio pretende garantizar la continuidad de los proyectos e iniciativas que actualmente se desarrollan en el municipio.